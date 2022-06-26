Heniyye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Heniyye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısı

26.06.2022 21:19
Heniyye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan yönetiminden ülkedeki kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan yönetiminden ülkedeki kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Hamas'ın Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlediği etkinliğe katılan Heniyye, başta bu ülkedeki mülteciler olmak üzere Filistin meselesi ve direnişle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın Lübnan'da yürüttüğü yardım kampanyaları ve projelerinin süreceğini ifade eden Heniyye, Lübnan yönetimine mülteci kamplarındaki Filistinlilerin yaşam koşullarını iyileştirme çağrısı yaptı.

Heniyye, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansının (UNRWA) çalışmalarını durdurma girişimlerinin, kamplardaki mültecileri olumsuz etkilediğine işaret etti.

Dönüş hakkına da değinen Heniyye, Hamas'ın, bu hakkın kutsallığına inandığını ve bundan feragat etme ve alternatif vatan projelerine de karşı olduğunu dile getirdi.

Direniş Filistin'in kurtuluşu için stratejik seçenek

Hamas'ın hiçbir ülke ve de partiyle sorunu olmadığını vurgulayan Heniyye, "Kimseye düşman değiliz. Bizim savaşımız Siyonist düşmanla. (İsrail'le) Normalleşmeyi de suç sayıyoruz." dedi.

Heniyye, başta askeri olmak üzere her alandaki direnişin, Filistin'in kurtuluşu için stratejik seçenek olduğunu vurguladı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular konusuna da değinen Heniyye, ne pahasına olursa olsun tutukluların serbest kalması için çalışacaklarını söyledi.

Hamas lideri Heniyye, Filistinli mültecilerle buluşmak üzere 21 Haziran'da Lübnan'a gitmişti.

YORUMLAR
500
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'da
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heniyye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:23 Kırmızı ışıkta geçen alkollü minibüs sürücüsü 1 yaşındaki Azra bebeği hayattan kopardı
19:22 Karabük Yenice'de korkutan yağış! Metrekareye 50 kilogram yağış düştü
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:06 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 21:22:56. #1.12#
SON DAKİKA: Heniyye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement