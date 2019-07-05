Son Dakika Haberleri: Heniyye'den Lübnan-Filistin Diyalog Komitesini canlandırma çabalarına övgü
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Heniyye'den Lübnan-Filistin Diyalog Komitesini canlandırma çabalarına övgü

45 dakika önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin "Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi"ni canlandırma çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Heniyye'den Lübnan-Filistin Diyalog Komitesini canlandırma çabalarına övgü, System.String[]
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin "Lübnan- Filistin Diyalog Komitesi"ni canlandırma çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.
Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas lideri, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile telefonda görüştü.
Berri'ye diyalog konusunda pratik sonuçlara ulaşma, Lübnan'daki Filistinli mültecilere insani ve sosyal haklar tanıyan yasaların yürürlüğe konulması çağrısında bulunan Heniyye, Yüzyılın Anlaşması ve Bahreyn Çalıştayı konusunda Lübnan makamları, partileri ve halkın takındığı karşıt tutumdan övgüyle söz etti.
Heniyye, Lübnan'ın Filistin birliğinin sağlanması, uzlaşının gerçekleştirilmesi ve "Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi" kurma konusunda sarf ettiği çabaları da takdirle karşıladıklarını ifade etti.
Lübnan-Filistin Diyalog Komitesi, Lübnan'daki Filistinli mültecilere yönelik politikalarla ilgilenmek ve mültecilerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 2005'te kurulmuş, ancak faaliyet gösteremeden kağıt üstünde kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:26 Kaynak: AA
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