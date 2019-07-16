Son Dakika Haberleri: Heniyye'den Lübnan yönetimine eleştiri
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Heniyye'den Lübnan yönetimine eleştiri

7 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'da "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" kapsamında Filistinli işçi ve kurumlara karşı yürütülen uygulamaları üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Heniyye'den Lübnan yönetimine eleştiri, System.String[]
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan'da "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" kapsamında Filistinli işçi ve kurumlara karşı yürütülen uygulamaları üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el-Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'ye gönderdiği mektupta, Lübnan'da Filistinli işçilere ve çalıştıkları kurumlara karşı kanuni ve mali zabıtlar tutulması ve iş yerlerinin kapatılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Lübnan Çalışma Bakanlığının "yasa dışı iş gücüyle mücadele planı" kapsamındaki uygulamalarının Filistinli işçileri hedef almasını üzüntüyle takip ettiğini aktaran Heniyye, "Bizler, söz konusu icraatların Lübnan'ın resmi tarihi ve Filistin halkının haklarını destekleyen duruşuyla uyumlu olmadığını görüyoruz." dedi.
Bu tür uygulamaların Lübnan-Filistin diyalog sürecine ve kardeşlik ilişkilerine hizmet etmediğinin altını çizen Heniyye, bu durumun Lübnan'daki Filistinli mültecilerin üzerindeki baskının daha da artmasına neden olduğunu vurguladı.
Hamas lideri Heniyye, Filistinli mültecilere dönük icraatların durdurulması ve onurlu bir şekilde yaşama imkanlarının sağlanması temennisinde bulundu.
Lübnan hükümeti, vatandaşları arasında yüksek işsizlik oranını azaltmak için 6 Haziran'da "yasa dışı iş gücü ile mücadele planını" uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında, yabancılara ait ya da yabancılar tarafından kiralanan ancak çalışma izni bulunmayan müesseselerin kapatılması, yabancılara ait ticari işletmelerde çalışanların yüzde 75'inin Lübnanlı olması gibi uygulamalar getirilmişti.
Lübnan, Hamas, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:45 Kaynak: AA
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