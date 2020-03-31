Heniyye'den Toprak Günü'nde Filistin topraklarına bağlılık mesajı - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Filistin topraklarının kimliğini değiştirme çalışmalarının başarılı olamayacağını bildirdi.

Heniyye, Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Toprak Günü'nün 44. yıl dönümü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Filistin topraklarının, meşru mücadelenin ana sembolü olarak kalacağını vurgulayan Heniyye, "Filistin halkı Yahudileştirme, tehcir, boyun eğdirme ve işgal altındaki toprakların Filistin-Arap kimliğini silme girişimleri karşısında topraklarına bağlılığını sürdürmektedir." ifalerini kullandı.

Toprak Günü'nün, tarihi Filistin topraklarının tamamının "bölünemez, satılamaz ve üzerinde pazarlık yapılmaz" topraklar olduğunu hatırlamalarına vesile olduğunu kaydeden Heniyye, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı (Yüzyılın Anlaşması) ve İsrail'e bu toprakların herhangi bir kısmında sahte meşruiyet verme yolundaki umutsuz girişimleri fayda sağlamayacak ve halkımızı mücadelesinden döndüremeyecektir."

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.