Heniyye, İsrail ile normalleşmeye son verilmesi ve direnişin desteklenmesi çağrısı yaptı - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye, İsrail ile normalleşmeye son verilmesi de dahil Filistin davası için 3 konuyu önceleme çağrısında bulundu.

İstanbul'da düzenlenen 12. Kudüs'ün Öncüleri Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada Heniyye, "Kadim bir ülke ve köklü bir Müslüman halk, ümmetin vicdanına kazınmış Türkiye topraklarında bu konferansa katılmaktan onur ve gurur duyuyoruz." dedi.

Hamas'ın (1987) kuruluş yıl dönümünde konferansın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Heniyye, "Bölge, ümmet ve Filistin davası düzeyinde bizi kuşatan 3 önemli değişken var." dedi.

Heniyye bu değişkenlerden ilkinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırması ile başlayan "Kudüs'ün Kılıcı" operasyonu olduğunu belirterek, "Her yönde hala yankılanan atmosferler yaratan Kudüs'ün Kılıcı Operasyonu. Kudüs'ün Kılıcı insanlar Kudüs topraklarından Allah'a ve direnişe seslendiğinde direniş çağrıyı yanıtladı ve kılıcı kınından çekti." diye konuştu.

"Kudüs'ün kılıcı, Kudüs'ün tüm toprakları kurtarılmadan kınına girmeyecektir"

Heniyye, "Kudüs'ün Kılıcı, Tel Aviv'de sokağa çıkma yasağı getirdi ve direnişin füzeleri işgal topraklarının her karışına ulaştı. Kudüs'ün kılıcı, Kudüs'ün tüm toprakları kurtarılmadan kınına girmeyecektir."

İkinci değişkenin ise ABD'nin 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan çekilmesi olduğunu belirten Heniyye, ABD'nin artık dünyanın polisi olmadığını, bu durumun başta İsrail olmak üzere müttefiklikleri zayıflatacağını vurguladı.

Heniyye 3'üncü değişkenin ise, Kudüs'ün Öncüleri Konferansı olduğuna işaret ederek, "Çünkü düşman güçler bölgeyi ümmetin düşmanlarına hizmet edecek şekilde tasarlamaya çalışıyor. Bilinci işgal ederek, halkın düşünce ve vicdanını hedef alıyor." diye konuştu.

Heniyye, siyasi, güvenlik, askeri, entelektüel ve ekonomik olarak etki etme ve bölge halklarına diz çöktürme girişimleri karşısında söz konusu konferansın, Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin ve direniş akımı ile birlikte akıntıya karşı mücadele verdiğini belirtti.

"Kudüs bugün gerçek bir tehlike altındadır"

"Filistin bir ulusun, dünyanın özgür insanlarının davasıdır ve bu açıdan 3 öncelik sayıyorum" diyen Heniyye, şöyle devam etti:

"Birincisi, Kudüs'ümüzün ve Mescid-i Aksa'mızın statüsünü yeniden yükseltmektir. Kudüs 100 yıldan beri çatışmaların merkezi, devrimlerin ve ayaklanmaların tetikleyicisi durumunda. "

Heniyye, ikinci olarak Filistin direnişinin güç biriktirmeye devam ettiğini ve stratejik seçim dahilinde bir yapı inşa etmeye, araçlara ve yeteneklere sahip olmaya devam ettiğini belirterek, direnişin desteklenmesini istedi.

Direnişe siyasi ve finansal desteğin yanı sıra, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı özgürleştirmek için düşman karşısında cephelerin birbiri ile bağlı olmasının da masaya konulması gerektiğine işaret eden Heniyye, acilen düşman karşısında durmak ve bir atılım yapmak için ümmetin bileşenleriyle bir cephe inşa edilmesinin zamanı geldiğini söyledi.

Heniyye, "Üçüncü öncelik olarak, bazı Arap hükümetleriyle askeri ve güvenlik ittifakları haline gelen ve bazılarının da hayatta kalmanın yolu olarak görmesinden dolayı meylettiği İsrail ile normalleşmeyi sona erdirmek için kapsamlı bir planımız olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 3 gün sürecek olan 12. Kudüs'ün Öncüleri konferansına 40 kadar ülkeden 400'e yakın kişi katılıyor.