Son Dakika Haberleri: Heniyye Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Heniyye Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü

1 saat önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüştü.

Heniyye Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü, System.String[]
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüştü.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, İsrail ile devam eden müzakerelerde Filistin'in taleplerini güvenceye alacak anlaşmalara varma konusunu ele almak için Arap Zirvesi'ne katılmak için Tunus'ta bulunan Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Söz konusu görüşmenin, Katar'ın Gazze'deki insani krize çözüm bulmak ve yeniden imar konusunda projeler yürüten taraf olması bağlamında gerçekleştiği aktarıldı.

Heniyye, bugün yaptığı yazılı açıklamada Gazze'deki insani krizin çözülmesi için Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail'le "saldırıların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması, projelerin yürütülmesi ve sınırların açılması"nı kapsayan bir ateşkes anlaşması üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:31 Kaynak: AA

Hamas, İsrail, Katar, Güncel
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