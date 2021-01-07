Heniyye, Katar Emiri'ni Körfez'de sağlanan uzlaşı dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Körfez'de sağlanan uzlaşı dolayısıyla tebrik etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak KİK Zirvesi'ndeki başarılı sonuç dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

Mısır ve KİK ülkeleri liderlerinin huzurunda gerçekleşen dayanışma anlaşmasının büyük bir Arap-İslam başarısı olduğunu vurgulayan Heniyye, bu anlaşmanın ortak Arap eylemini ve Filistin davası başta olmak üzere İslam aleminin meselelerinde savunmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Bu durumun birlik ve dayanışmanın zaferi olduğunu, anlaşmazlık sayfasını kapatılmasının bölgede ümit vaat eden yeni bir dönem tesis edeceğini kaydeden Heniyye, bunun Filistin davasına ve Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurma hakkına olumlu bir şekilde yansıyacağına işaret etti.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Temim bin Hamed Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.