Heniyye, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamaslı yetkililerin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

Heniyye, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamaslı yetkililerin serbest bırakılmasını istedi

29.12.2020 03:45
Heniyye, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamaslı yetkililerin serbest bırakılmasını istedi, System.String[]

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Suudi Arabistan makamlarından hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakmasını talep etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Suudi Arabistan makamlarından hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakmasını talep etti.

Hamas Hareketi'nin 7'nci çevrimi siyasi konferans faaliyetleri kapanışında konuşma yapan Heniyye, "Suudi Arabistan Kralı ve yetkililerinden Filistinli tutukluların serbest bırakmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Heniyye, Suudi Arabistan'da tutuklu olan Hamas yetkilisi Muhammed el-Hudari ve oğlunun durumunu hatırlatarak, "Herhangi bir devletin içişlerine müdahalede bulunmamış ve yalnızca Hamas Hareketiyle ilişkilerinden dolayı bu kişilerin hapislerde kalmaları doğru değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Körfez'deki uzlaşı ve Körfez İşbirliği Konseyi'ne yeniden dikkate alınması ve Katar'a uygulanan ablukanın son bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Heniyye, bölgedeki herhangi bir uzlaşı sonuç itibarıyla Filistin davasının çıkarına ve kendilerine yansımasının olumlu olacağına işaret etti.

Heniyye, "Körfez ülkeleri ve İran ile bölgenin bileşenleri arasında stratejik bir diyaloğun, bölgedeki jeopolitik özelliklerin yaşadığımız zorluklarla ve tehlikelerle yüzleşecek şekilde yeniden çizilmesi için gerekli olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan, Hamas yöneticisini bir yıldır gözaltında tutuyor

Suudi Arabistan güvenlik güçleri, yıllardır Cidde'de yaşayan Hamas yöneticisi Muhammed el-Hudari'yi 4 Nisan 2019'da gözaltına almıştı.

Hudari'nin 2 yıl Suudi Arabistan ile ilişkilerden sorumlu yetkili olduğu ve hareket içinde de üst düzey görevler üstlendiğini açıklayan Hamas, büyük oğlu Hani'nin de "herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin" gözaltına alındığını kaydetmişti.

Hamas, Hudari ile oğluna yönelik bu tavrın, Suudi Arabistan'da yaşayan birçok Filistinliye karşı uygulanan kampanyanın bir parçası olduğuna dikkati çekmişti.

Merkezi Cenevre'de bulunan Avro- Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi de 6 Eylül 2019'da yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın aralarında Hudari'nin de bulunduğu 60 Filistinliyi gerekçesiz gözaltında tuttuğuna dair bilgiler vermişti.

Suudi Arabistan, İsmail Heniyye, Körfez, Büro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Heniyye, Suudi Arabistan'da tutuklu Hamaslı yetkililerin serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika


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