Son Dakika Haberleri: Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı ile "Filistin Meselesini" Görüştü

Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı ile "Filistin Meselesini" Görüştü

16 dakika önce

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile Filistin meselesini görüştü.

Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı ile
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi ile Filistin meselesini görüştü.

Heniyye'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hamas lideri, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Filistin meselesi ve karşılaştığı zorluklar ele alındı.

Heniyye, geçen pazar günü Tunus'un ev sahipliğinde gerçekleşen 30. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında "Filistin meselesine odaklanılması gerektiğini" söyleyen Sibsi'ye bu sözleri için teşekkür etti. Hamas lideri ayrıca Arap Birliği dönem başkanlığı süresince Tunus'un önemli roller oynayacağına inandığını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi de ülkesinin Filistin meselesine verdiği desteği yineledi.

Sibsi, Filistin halkının özgürlük mücadelesinden de övgüyle söz etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:04 Kaynak: AA

Hamas, Cumhurbaşkanı, Filistin, Tunus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni Ziyaret Etti Ekrem İmamoğlu Hakkında Anıtkabir Ziyareti Nedeniyle Suç Duyurusunda Bulunuldu Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi İmamoğlu, Geçersiz Oy Sayımına İlişkin Son Durumu Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 23:20:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Heniyye, Tunus Cumhurbaşkanı ile "Filistin Meselesini" Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]