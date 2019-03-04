Henkel 2018'de Yüzde 2.4 Büyüdü

Küresel pazarda 2018 yılında 19.9 milyar euroluk satışla yüzde 2.4 büyümeye ulaşan Henkel'in CEO'su Hans Van Bylen, "2018'de Henkel için karlı bir büyüme gerçekleştirmeye devam ettik. Yeni seviyelere çıkan kazanç ve karlılık ile iyi bir organik büyüme gerçekleştirdik.

Küresel pazarda 2018 yılında 19.9 milyar euroluk satışla yüzde 2.4 büyümeye ulaşan Henkel'in CEO'su Hans Van Bylen, "2018'de Henkel için karlı bir büyüme gerçekleştirmeye devam ettik. Yeni seviyelere çıkan kazanç ve karlılık ile iyi bir organik büyüme gerçekleştirdik. Nakit akışını kayda değer ölçüde artırdık" dedi.



Henkel'in nominal satışları 2018 yılı'na kıyasla yüzde 0.6 gerileyerek 19.899 milyar euro oldu. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 2.4 oldu. Kur etkileri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 2.4'lük bir artış elde edildi.



Hans Van Bylen 2020 ve sonrası için geçerli olan stratejik önceliklerin uygulanmasında kayda değer bir ilerleme kaydettikleri söyledi ve ekledi: "Tüketici iş birimlerimizdeki ek büyüme olanaklarından faydalanabilmek ve şirketimizin dijital dönüşümüne daha fazla ivme kazandırmak için Ocak ayında, 2019 ve sonrası için yatırımları yıllık 300 milyon euro civarında artıracağımızı açıkladık. Orta-uzun vadeli mali hedefimiz, sürdürülebilir karlı bir büyüme ve kazanç için olan kararlılığımıza vurgu yapıyor."



Hans Van Bylen, "Henkel için net bir uzun dönem stratejisine sahibiz: Sürdürülebilir bir karlı büyüme ortaya çıkarmak istiyoruz. Henkel 2020+ ile 2020 yılı ve sonrası için dört stratejik öncelik belirledik: büyümeyi yönetmek, dijitalleştirmeyi hızlandırmak, çevikliği artırmak ve büyümeye yatırım. Son iki yılda oldukça ilerleme kaydettik ve önemli stratejik girişimlerimizi başarıyla hayata geçirdik" dedi ve ekledi:



"2018 Henkel için iyi bir yıldı. Kayda değer kur rüzgarları ve yükselen direkt malzeme fiyatlarına karşın iyi bir organik satış büyümesi, güçlü bir kazanç, karlılık ve nakit akışı elde ettik. Stratejik önceliklerimizin hayata geçirilmesinde iyi bir gelişme gösterdik ve rekabet gücümüzü daha da artırdık. Henkel'in gelecek için iyi konumlandığından eminiz. Net bir stratejiye sahibiz ve iddialı hedeflerimiz için çalışıyoruz. Markalar, teknolojiler, inovasyonlar ve dijitalizasyon için artan yatırımlarımızla, sürdürülebilir karlı büyüme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyoruz." - İstanbul

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