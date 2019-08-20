Henkel, ambalajlamada geri dönüştürülebilirliği değerlendiren yazılımını paylaştı

Henkel, bu değerlendirme aracını, daha fazla şirket ve organizasyonun kullanabilmesi ve sürdürülebilir ambalajlama çözümlerinin daha kolay geliştirilebilmesi amacıyla, web sitesinde yer alan www.henkel.com/easyd4r sayfasında genel kullanıma açtı.

Uluslararası Ambalaj Geliştirme bölümünün başında bulunan Dr. Thorsten Leopold, "Açık bir iş birliğini teşvik etmek ve döngüsel bir ekonomiye geçişi hızlandırmak istiyoruz. Bu da ancak, değer zincirinde yer alan herkesin net bir tanım ve sürekli bir değerlendirme anlayışı içinde birlikte çalışmasıyla mümkün olabilir. Değerlendirme aracımızı paylaşarak ambalajların geri dönüştürülebilirliğine katkı sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Fraunhofer UMSICHT'in Sürdürülebilirlik ve Kaynak Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Markus Hiebel yaptığı açıklamada "Bu araçla, ürün ambalajlarının geri dönüştürülebilirliği başarılı şekilde değerlendirilebiliyor. Henkel gibi firmaların sorumluluklarını ciddiye alarak ambalajlamada geri dönüştürülebilirliğin gelişimine katkı sağlamaları bizi mutlu ediyor." dedi.

Dm-drogerie Markt tedarikçileri için bir standart…

Henkel, yılın başından bu yana EasyD4R'ı talepte bulunan diğer şirket ve organizasyonlarla da paylaşıyordu. Henkel bu aracı aynı zamanda, Alman perakende zinciri Dm-drogerie Markt tarafından hayata geçirilen "Geri Dönüştürme Forumu"nun ("Rezyklat-Forum" - "forum recyclate") üyelerine de sundu. Bu organizasyonun 32 üyesi, döngüsel ekonomi içindeki değer zincirini tanımlayan perakendeciler, üreticiler, atık yönetimi uzmanları ve ambalaj üreticilerini kapsıyor. Bu üyelerin geri bildirimleri oldukça pozitif oldu ve Dm-drogerie Markt, EasyD4R aracını tüm tedarikçileri için bir standart olarak belirledi. Geri Dönüştürme Forumu'nun sözcüsü olan ve Dm-drogerie Markt'ta Pazarlama ve Satın Alma Direktörlüğü görevini yürüten Sebastian Bayer, "Geri Dönüştürme Forumu'ndaki ortaklarımızla, ambalajlamada plastik kullanımının azaltılması ve önlenmesinin yanı sıra geri dönüşüm kotasının artırılması ve geri dönüştürülmüş materyal kullanımının güçlendirilmesi konusunda kararlıyız. Bu yüzden, döngüsel bir ekonomi için mevcut sistemleri kolaylaştırmak ve tüketiciler tarafından kullanılan ürün ambalajının bütünüyle geri dönüştürülmesini sağlamak önemli. Henkel'in EasyD4R yazılımı, bu amaca oldukça önemli bir katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Bir düğmeye basarak geri dönüşümü değerlendirin.

EasyD4R, ambalajın geri dönüştürülebilirliğini, onun bileşimine ve ilgili temel materyaller, etiket ya da renkleri gibi bileşenlerinin bireysel ağırlık oranlarına dayanarak değerlendiriyor. Yazılım, söz konusu tüm materyaller, sınıflandırma esnasındaki tanımlama ve geri dönüşüm esnasındaki işlemden geçirme aşamaları için uygunluk bilgisi depoluyor. EasyD4R buna dayanarak, net sonuçları trafik ışığı değerlendirme sisteminde görüntülüyor: Her bir tasarımın yüzde olarak geri dönüştürülebilirliği ve optimum geri dönüşüm sağlayacak materyal kombinasyonları hakkında bilgi veriyor. Böylece sürdürülebilir ambalajlama çözümlerinin geliştirilmesini destekliyor.

Sürdürülebilir ambalajlama için kararlılık…

Henkel; ambalajlama stratejisinde kendine, 2025* yılına kadar tüm ambalajlarının geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ya da gübreleşebilir olmasını amaç olarak belirledi. Belirlenen bir diğer amaç da Avrupa'daki tüketim ürünlerinin ambalajlarında kullanılan geri dönüştürülmüş plastik oranının yüzde 35'e yükselmesi.

Dr. Thorsten Leopold, "Plastiği önemli bir ambalajlama materyali olarak kullanan bir üretici olarak gereken sorumluluğu alıyoruz. Şu anda önemli ölçüde ilerleme sağlamış durumdayız, ancak daha yapacak çok şey var. Bu yüzden, ambalajlama stratejimizi hayata geçirmenin yanı sıra, yeni çözümleri desteklemek amacıyla sektörler arası çeşitli girişim ve iş birlikleri gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.