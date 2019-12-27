Henkel'de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Henkel'de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor - Son Dakika Ekonomi

Henkel'de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor

6 saat önce

Küresel Finans Başkanı görevini yürüten Marco Swoboda (48), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde Henkel'de CFO pozisyonunda göreve başlayacak.

Henkel'de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor, System.String[]

Küresel Finans Başkanı görevini yürüten Marco Swoboda (48), 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde Henkel'de CFO pozisyonunda göreve başlayacak.

Kendisi bu pozisyonu, aynı tarihte CEO görevine başlayacak olan Carsten Knobel'dan (50) devralacaktır.

Hissedarlar Komitesi ve Denetleme Kurulu Başkanı Dr. Simone Bagel-Trah bu konudaki görüşlerini, "CFO görevini devam ettirmesi için, kurumumuz içinden oldukça yetkin bir isim olan Marco Swoboda'yı belirlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisi, güçlü finansal uzmanlığının yanı sıra, uluslararası alanda yıllara dayanan bir deneyimin de sahibi" diye açıkladı.

Marco Swoboda, 1971 yılında Almanya'nın Velbert kentinde doğdu. Almanya'nın Bochum şehrinde yer alan Ruhr Üniversitesi'nde işletme ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi eğitimi alan Swoboda, 1997 yılında Henkel Grup'un controlling/strateji biriminde kariyerine başladı.

Marco Swoboda, Henkel'in kimyasallar alanında faaliyet gösteren bölümünün Cognis adı altında yeniden yapılanmasının ardından, Hollanda'da bulunan bu yeni şirketin iş geliştirme ve birleşme & satın alma biriminde 2000 yılında çalışmaya başladı.

Kendisi Cognis'in bir özel sermaye konsorsiyumuna devredilerek elden çıkarılma sürecini yönetmiş, ardından grup ölçeğinde controlling yöneticiliğinde bulundu, 2006 yılında ise Henkel'e döndü.

Henkel'de iştirakler ve fonksiyonlar alanındaki controlling faaliyetinin yeniden düzenlenmesi görevini yürüten, Marco Swoboda, 2009 yılında ise ek olarak kurumsal planlama sorumluluğunu üstlendi.

2011 yılından 2014 yılına kadar, Şanghay merkezli Asya Pasifik finans organizasyonunun yöneticiliğini yürüttü, ardından Düsseldorf'ta bulunan Henkel genel merkezine döndü.

Küresel Finans Başkanı olarak, küresel finans organizasyonunun yanı sıra kurumsal muhasebe, iştirakler alanında controlling ve kurumsal finans/hazine birimlerinin de sorumluluğunu üstlendi. (Fotoğraflı)


Henkel, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Asgari ücretin ardından 2020 yılı işsizlik maaşı da belli oldu
Garry Cook: 2008 yılında yanlışlıkla Messi'yi Manchester City'ye transfer ediyorduk Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım törenine TOGG CEO'sunun iddialı sözleri damga vurdu Türkiye'nin merakla beklediği yerli arabanın 5 modeli olacak

Son Dakika Haberleri
19:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız - Son Dakika Ekonomi
19:33 İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları - Son Dakika Ekonomi
19:29 Balıkesir Büyükşehir yerli otomobile geçecek - Son Dakika Ekonomi
19:28 Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması - Son Dakika Ekonomi
18:54 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:21:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Henkel'de CFO pozisyonuna Marco Swoboda geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]