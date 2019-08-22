Son Dakika Haberleri: Henkel'in ikinci çeyrekte 5.121 milyar euroluk satış yaptı
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Henkel'in ikinci çeyrekte 5.121 milyar euroluk satış yaptı

56 dakika önce

Henkel'de 2019'un ikinci çeyreğinde satışlar 5.121 milyar euro ile geçen yılın aynı çeyreğine benzer düzeyde açıklandı.

Henkel'in ikinci çeyrekte 5.121 milyar euroluk satış yaptı, System.String[]

Henkel'de 2019'un ikinci çeyreğinde satışlar 5.121 milyar euro ile geçen yılın aynı çeyreğine benzer düzeyde açıklandı.

Satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar ise yüzde 0.4 düştü. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı yüzde 0.5 seviyesindeydi,  bunu yanında kur değişimlerinin satışlar üzerindeki negatif etkisi yüzde 0.5 düşüş oldu.

Henkel CEO'su Hans Van Bylen, "Duyurmuş olduğumuz gibi, stratejik önceliklerimizi uygulamaya ve planladığımız büyüme yatırımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Birimlerimizi güçlendirmeye ve sürdürülebilir karlı bir büyüme için rekabet gücümüzü daha da artırmaya odaklanıyoruz" dedi. (Fotoğraflı)

Henkel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:14 Kaynak: DHA
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