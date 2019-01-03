Henri Bienvenu, Hatayspor Kampına Katıldı

Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Henri Bienvenu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor'un kampına katılarak tekrar Türkiye'ye geldi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Hatayspor'un Türkiye'ye davet ettiği Bienvenu, sezonun ikinci yarısı öncesi hazırlıklarını sürdüren bordo-beyazlı ekiple antrenmanlara çıkmak için Antalya'ya geldi.

Takımın kamp yaptığı otele gelen Bienvenu'nun, sağlık kontrollerinin ardından antrenmanlara dahil olacağı bildirildi.

ANLAŞMA RESMİYET KAZANMADI

Hatayspor Basın Sözcüsü Murat Bereket, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en son Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'da forma giyen Bienvenu'nun transferinin henüz resmiyet kazanmadığını söyledi.

YETERLİ GÖRÜLÜRSE TRANSFER EDİLECEK

Oyuncunun Antalya kampında antrenmanlara çıkacağını ifade eden Bereket, "Bienvenu'yu henüz transfer etmedik. Kendisini takımımızla antrenmanlara çıkartacağız. Eğer teknik heyetimiz yeterli görürse ve sağlık kontrollerinden problemsiz geçerse, transfer gerçekleşebilir. Kendisi de bu şartlarda denenmeyi kabul ederek geldi." diye konuştu.