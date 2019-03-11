Son Dakika Haberleri: Henry Onyekuru 11. Golünü Kaydetti

Henry Onyekuru 11. Golünü Kaydetti

1 saat önce

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Antalyaspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı.

Henry Onyekuru 11. Golünü Kaydetti, System.String[]
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Antalyaspor maçında attığı 2 golle bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru gol yollarındaki etkinliğini gösterdi. Onyekuru, 65. ve 78. dakikalarda sahneye çıkarak bu sezonki 11. golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı. Bu sezon 23 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Kupası ve 2 de Avrupa Kupası olmak üzere 33 resmi müsabakaya çıkan Nijeryalı futbolcu 10 gol, 1 asistle oynadı. Onyekuru bu gollerin hepsini ligde kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Galatasaray, Henry Onyekuru, Güncel
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