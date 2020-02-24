Henry Onyekuru: '20 yıl sonra galibiyet geldi, çok önemli!' - Son Dakika
Son Dakika Spor Henry Onyekuru: '20 yıl sonra galibiyet geldi, çok önemli!' - Son Dakika Spor

Henry Onyekuru: '20 yıl sonra galibiyet geldi, çok önemli!'

48 dakika önce

Galatasaray'da 3-1'lik derbiye atığı gol ve kaçırdıklarıyla damgasını vuran Henry Onyekuru, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Henry Onyekuru: '20 yıl sonra galibiyet geldi, çok önemli!', System.String[]

Galatasaray'da 3-1'lik derbiye atığı gol ve kaçırdıklarıyla damgasını vuran Henry Onyekuru, maçın ardından açıklamalarda bulundu.


Nijaryalı oyuncu, önemli bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Bizim için çok önemli bir galibiyet, koça çok teşekkürler, golü atan oyunculara teşekkürler, taraftarlara teşekkürler. 10 dakikalık uzatmada taraftarlar tüm gücüyle baskıyı kurdu ve bize müthiş bir destek verdi. Tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum, 20 yıl sonra gelen galibiyet, bizim için çok önemli." dedi.


Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:20 
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