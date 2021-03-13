Henry Onyekuru 5. golünü kaydetti
13.03.2021 21:05
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Kayserispor maçında attığı 2 golle bu sezonki 5. golünü kaydetti.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Kayserispor maçında attığı 2 golle bu sezonki 5. golünü kaydetti.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Kayserispor karşılaşmasına yedeklerde başladı. Mücadelenin 68. dakikasında Emre Akbaba'nın yerine dahil olan Onyekuru 2 de gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, 81 ve 89. dakikalarda attığı golle bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 5. gol sevincini yaşadı. Başarılı futbolcu, devre arasında takıma katıldıktan sonra oynadığı ilk iki karşılaşmada 3 gol atmıştı.
Nijeryalı futbolcu attığı 5 golün 4'ünü de deplasmanda oynanan mücadelelerde kaydetti. - İSTANBUL
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