Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe cevabı! Son dakika transfer haberi - Son Dakika
Son Dakika Spor Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe cevabı! Son dakika transfer haberi - Son Dakika Spor

Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe cevabı! Son dakika transfer haberi

6 saat önce

Galatasaray geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden Henry Onyekuru'yu yeniden renklerine bağladı.

Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe cevabı! Son dakika transfer haberi, System.String[]

Galatasaray geçen sezon şampiyonluğun en önemli isimlerinden Henry Onyekuru'yu yeniden renklerine bağladı.


Kiralık geldiği Galatasaray'da yola devam etmek isteyen Onyekuru, Florya'daki evini bile boşaltmazken Everton 15 milyon Euro'ya yıldız ismi satınca mecburen Monaco'nun yolunu tuttu.


Fransa'da aradığını bulamayan Onyekuru'nun ayrılacağı iddiaları sonrasında F. Bahçe de devreye girdi. G. Saray'a dönmek isteyen Nijeryalı, Rusya'dan gelen iki teklifin yanı sıra kendisine talip olan F.Bahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli ile menajerinin görüşmesine bile izin vermedi. Onyekuru'nun, "Kararımı kimse değiştiremez. Kiralık olarak Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemiyorum" dedi ve F.Bahçe transferden çekildi.


'KILINÇ'LAR ÇEKİLDİ


Sarı-Kırmızılıların 2020-21 sezonu için yaptığı Emre Kılınç transferinde de yine rakiplerinden biri F.Bahçe'ydi. Sezon sonunda serbest kalacak olan 25 yaşındaki oyuncu için çok sayıda teklif geldi ancak Emre, F.Bahçe'nin de aralarında bulunduğu teklifleri reddedip Aslan ile ön protokol imzaladı. (Sabah)


Henry Onyekuru, Galatasaray, Fransa, Bahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Onyekuru'dan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı: Galatasaray'dan başka takımda oynamam
Mustafa Cengiz: Arda Turan planlamamızda yok Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
16:44 Brendan Rodgers: Merih Demiral yetenekli bir futbolcu - Son Dakika Spor
16:36 Jeopark Kula ikinci devreye galibiyetle başladı - Son Dakika Spor
16:35 Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı - Son Dakika Spor
16:28 Kayserispor'da imza haftası - Son Dakika Spor
16:27 Çocuklar kış ayında yaza hazırlanacak - Son Dakika Spor
15:47 Real Madridli Eder Militao, Alicia Gomes Olivera ile aşk yaşıyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 17:05:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe cevabı! Son dakika transfer haberi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]