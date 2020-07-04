Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a veda mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 23 yaşındaki oyuncu, " Galatasaray'da geçirdiğim ikinci dönemde gördüğüm sevgi için ne kadar teşekkür etsem yetmez. Her zaman kalbimde olacaksınız. Tekrar buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.







