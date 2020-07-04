Henry Onyekuru'dan Galatasaray'a veda mesajı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 23 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'da geçirdiğim ikinci dönemde gördüğüm sevgi için ne kadar teşekkür etsem yetmez. Her zaman kalbimde olacaksınız. Tekrar buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 23 yaşındaki oyuncu, " Galatasaray'da geçirdiğim ikinci dönemde gördüğüm sevgi için ne kadar teşekkür etsem yetmez. Her zaman kalbimde olacaksınız. Tekrar buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
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5.07.2020 04:20:48. #1.13#
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