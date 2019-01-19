Son Dakika Haberleri: Henry Onyekuru'dan Hat-trick

Henry Onyekuru'dan Hat-trick

1 saat önce

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Ankaragücü karşında hat-trick yaptı.

Henry Onyekuru'dan Hat-trick, System.String[]
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru, Ankaragücü karşında hat-trick yaptı. Onyekuru ligde son iki maçta 5 gol atarken, bu sezon ise 9. kez rakip fileleri havalandırdı.

Bu sezon Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, hücumdaki etkinliğini sürdürüyor. MKE Ankaragücü maçında da sahneye çıkan Onyekuru, 21. dakikada Ndiaye'nin pasında yaptığı güzel vuruşla rakip fileleri havalandırdı. 60. dakikada Fernando'un pasında topu alan Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 63. dakikada da gol atan Onyekuru böylece hat-trick yaptı.

Ligde bu sezon 16 müsabakaya çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti. Onyekuru, ayrıca ligdeki üst üste iki maçta toplam beş kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Ankaragücü, Galatasaray, Henry Onyekuru, Spor
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