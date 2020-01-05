Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da - Son Dakika Spor

Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, AS Monaco forması giyen hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Henry Onyekuru resmen Galatasaray'da, System.String[]

Anlaşma sezon sonuna kadar

- Galatasaray Kulübü, AS Monaco forması giyen hücum oyuncusu Henry Onyekuru'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüp, yarım sezonluk sözleşme için oyuncuya 650 bin Euro, oyuncunun kulübü Monaco'ya ise 750 bin Euro ödeyecek.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Henry Onyekuru, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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