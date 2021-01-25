Henry Onyekuru sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yeni transferi Henry Onyekuru, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımımızın yetkilileri de hazır bulundu" denildi.

(İHA)