Henry Onyekuru sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

Henry Onyekuru sağlık kontrolünden geçti
25.01.2021 21:22
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yeni transferi Henry Onyekuru, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımımızın yetkilileri de hazır bulundu" denildi.
(İHA)
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