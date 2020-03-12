Henry Wadsworth Longfellow "Kölelik Şiirleri" ilk kez Türkçe'de - Son Dakika
Son Dakika Magazin Henry Wadsworth Longfellow 'Kölelik Şiirleri' ilk kez Türkçe'de - Son Dakika Magazin

Henry Wadsworth Longfellow "Kölelik Şiirleri" ilk kez Türkçe'de

6 saat önce

19'uncu yüzyıl şairi Henry Wadsworth Longfellow'un 1842 yılında yayımlanan "Kölelik Şiirleri" şairin ses getiren çalışmalarının başında geliyor.

Henry Wadsworth Longfellow

19'uncu yüzyıl şairi Henry Wadsworth Longfellow'un 1842 yılında yayımlanan "Kölelik Şiirleri" şairin ses getiren çalışmalarının başında geliyor. VBKY'nin yayımladığı bu eser, yalnızca edebi değeriyle değil, kölelik sorununu dizelerine güçlü ve cesurca taşıması açısından da önemli bir konumda yer alıyor.


Harvard, İlahi Komedya, şiir kültürü…


Şair Longfellow ABD'de çok iyi bir eğitim gördü, Avrupa'da kaldığı yıllarda Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca öğrendi. 1829'da Amerika'ya döndükten sonra Harvard Üniversitesi'nde profesörlüğe başlayan Longfellow, hem şiirleriyle hem de İtalyan ozan Dante'nin üç ciltten oluşan "İlahi Komedya" isimli başyapıtını çevirmesiyle edebiyat çevrelerinden yakın ilgi gördü. Longfellow'un zaman içinde kazandığı büyük bilinirlik, ülkesinde şiirin statüsünün yükselmesini sağlarken Avrupa edebi kültürünün Amerikalı okurlara ulaşmasında da büyük rol oynadı.


Kitapta sekiz şiir yer alıyor


Longfellow, Almanya'da şair Ferdinand Freiligrath ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Önceden tanıdığı ve "David Copperfield" ile "Oliver Twist" gibi kült eserlerin de yazarı olan İngiliz Charles Dickens ile arkadaşlığını ilerleten Longfellow için kitapta şöyle söyleniyor: "Her iki edebi şahsiyetin toplumsal meseleler konusundaki yaklaşımlarından etkilenerek Amerika'ya dönüş yolculuğunu 'Kölelik Şiirleri'nin yazılışı için bir fırsata çevirdi. Bu gemi yolculuğu esnasında, kitabı oluşturan sekiz şiirin yedisini yazmıştı." İçerik açısından melodramatik bir eser olan kitap, yayımlandığı dönem köleliğin kaldırılmasını isteyen okurları memnun ederken kölelik destekçileri tarafından büyük tepki çekmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi, Avrupa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:19 
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