Türkiye Hentbol 1. Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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Türkiye Hentbol 1. Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu

08.04.2022 20:29
Türkiye Hentbol 1. Ligi'ne yükselen takımlar belli oldu

2021-2022 Hentbol Sezonu Kadın ve Erkek 2. liglerinde final grubu maçları 4-8 Nisan tarihlerinde oynanan maçlar ile tamamlandı ve 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

2021-2022 Hentbol Sezonu Kadın ve Erkek 2. liglerinde final grubu maçları 4-8 Nisan tarihlerinde oynanan maçlar ile tamamlandı ve 1. Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

Sinop'ta 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa ve Merkez Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar 2. Lig Final Grubu maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan Çaykur Rize spor, Samsun GSK, Eskişehir Hentbol ve Necatibey Ortaokulu takımları Türkiye Hentbol 1. Ligi'ne yükselme başarısı gösterdiler.

Bu dört takım, 2. Lig sıralamasını belirlemek için Final Four müsabakaları oynanacak. Final müsabakaları 22- 23 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

ERKEKLERDE DE 1. LİG'E 6 TAKIM YÜKSELDİ

Ankara THF ve Mamak Başak GSM spor salonlarında oynanan Erkekler 2. Ligi Final Grubu maçları sonunda ise gruplarını ilk üç sırada bitiren Yozgat Bld. Bozok Hentbol, Mersin İdman Yurdu Hentbol, Çaykur Rize GSK, Konya Büyükşehir Bld, Rize Bld. ve Dikili Bld. takımları Türkiye Hentbol 1. Ligi'ne yükseldi.

Final gruplarında ilk 2 sırayı alan toplam dört takım Final Four grubunda mücadele edecek. Gruplarında 3. sırada yer alan Çaykur Rize GSK ile Dikili Bld. takımları ise 5-6'lık müsabakası oynayacak. Final müsabakaları 26-27 Nisan 2022 tarihlerinde Amasya'da yapılacak.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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