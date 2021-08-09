Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası

Yıldız Kız Milli Hentbol Takımı, 17 Yaş Avrupa Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 36-20 yendi.
Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonadaki üçüncü maçına çıkan milli takım, Letonya karşısında ilk yarıyı da 22-11 önde kapattı.
Gruptaki ilk iki maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Letonya karşısında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.
Milli takım, gruptaki dördüncü maçında 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 13.00'te Belarus ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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