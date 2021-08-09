Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası

Milli takım, gruptaki dördüncü maçında 12 Ağustos Perşembe günü TSİ 13.00'te Belarus ile karşı karşıya gelecek.

Gruptaki ilk iki maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Letonya karşısında kazanarak gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Litvanya 'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonadaki üçüncü maçına çıkan milli takım, Letonya karşısında ilk yarıyı da 22-11 önde kapattı.

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