Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası

Bu sonuçla B Grubu'nu 3. sırada bitiren ay-yıldızlılar yarı finale çıkamazken, 5-8.'lik maçları oynama hakkı elde etti. Milliler, A Grubu'nu 4. sırada bitirecek ekiple 14 Ağustos Cumartesi günü sıralama maçında karşılaşacak.

Gruptaki ilk iki maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Belarus karşısında kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

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