Son Dakika Haberleri: Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri

46 dakika önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.

Hentbol: 2020 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri, System.String[]
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kozani kentindeki Lefkovrisi Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı, Sloven hakem çifti Bojan Lah ile David Sok yönetecek.

Milliler, gruptaki ilk iki maçını kaybetmişti. Türkiye, Kuzey Makedonya'ya 31-27, İzlanda'ya da 33-22 mağlup olmuştu. Yunanistan ise İzlanda'ya 35-21 yenilirken, Kuzey Makedonya'yı 28-26 mağlup etmişti.

Türkiye ile Yunanistan 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 maçta Türkiye 12, Yunanistan ise 5 galibiyet aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:02 Kaynak: AA

Türkiye, Yunanistan, Avrupa, Spor
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