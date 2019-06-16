Son Dakika Haberleri: Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Son Dakika Spor Haber

Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

50 dakika önce

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 6. ve son maçında İzlanda'ya deplasmanda 32-22 mağlup oldu.

Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 6. ve son maçında İzlanda'ya deplasmanda 32-22 mağlup oldu.
Bu sonuçla grubu 4 puanla 3. sırada tamamlayan milli takım, 2020 Avrupa Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemedi.
Ay-yıldızlılar, başkent Reykjavik'te oynanan müsabakanın ilk yarısını 12-9 geride tamamladı. İkinci yarıda da skoru lehine çeviremeyen milli takım, karşılaşmadan 32-22 mağlup ayrıldı.
Gruptaki diğer maçta ise Kuzey Makedonya, Yunanistan'ı 27-23 yendi. Eleme maçlarının ardından Kuzey Makedonya ile İzlanda, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:47 Kaynak: AA
İzlanda, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi! Abdülkadir Ömür, Golden Boy'a aday gösterildi! Fenerbahçe'nin efsane ismi Ogün Altıparmak'ın oğlu Fenerbahçe'den ihraç edildi Fenerbahçe Kongresi'nde "Her şey çok güzel olacak" sesleri

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 23:37:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]