Son Dakika Haberleri: Hentbol: 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Son Dakika Spor Haber

Hentbol: 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

48 dakika önce

Salon: Porsuk Hakemler: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova)Türkiye: Yaren Berfe Göker (Merve Durdu), Beyza Karaçam 2, Nurşah Sancak, Cansu Akalın 2, Buket Yılmaz, Döne Gül Bozdoğan 1, Bilgenur Öztürk 2, Ayşenur Solmaz 4, Ceylan Aydemir 1, Sibel Kıcıroğlu 1, Yağmur Toprak 4, Ümmügülsüm Bedel,...

Hentbol: 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Salon: Porsuk


Hakemler: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova)

Türkiye: Yaren Berfe Göker (Merve Durdu), Beyza Karaçam 2, Nurşah Sancak, Cansu Akalın 2, Buket Yılmaz, Döne Gül Bozdoğan 1, Bilgenur Öztürk 2, Ayşenur Solmaz 4, Ceylan Aydemir 1, Sibel Kıcıroğlu 1, Yağmur Toprak 4, Ümmügülsüm Bedel, Eda Nur Kılıç 1, Neslihan Çalışkan 1, Kübra Sarıkaya 2


Hırvatistan: Ivana Kapitonvic (Tea Pijevic), Nikolina Zadravec 1, Paula Posavec 5, Korina Karlovan, Dora Krsnik 5, Stela Posavec, Dejena Milosavljevic 2, Dora Kalaus, Katarina Jezic 3, Selena Milosevic 2, Tena Japundza 1, Ana Debelic 2, Marina Glavan 1, Dora Lackovic, Valentina Blazevic 8

İlk yarı: 8-16


İki dakika cezası alanlar: Cansu Akalın (2), Bilgenur Öztürk, Eda Nur Kılıç, Neslihan Çalışkan, Kübra Sarıkaya, Ceylan Aydemir (Türkiye), Selena Milosevic (2), Tena Japundza, Marina Glavan (Hırvatistan)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Hırvatistan'a 30-21 yenildi.


Milliler, Hırvatistan karşısında devreyi 16-8 geride tamamladı. İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen Hırvatistan, karşılaşmayı 30-21 kazandı.


Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçta deplasmanda Fransa'ya 38-17 mağlup olmuştu.

Porsuk, Avrupa, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş-Wolverhampton maçı biletleri yarın satışa çıkıyor!
Maç sonunda stat hoparlöründen "Göklerde kartal gibiydim" şarkısı çalındı! Pascal Nouma: Bizi bu yaştan sonra futbola başlatmayın! Maç öncesi Trabzonsporlular, Burak Yılmaz'ı önce tribüne çağırıp sonra ıslıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 21:20:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hentbol: 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]