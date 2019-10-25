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Hentbol: 2021 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri

1 saat önce

Salon: PorsukHakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)Türkiye: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Cemal Kütahya 4Estonya: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste...

Hentbol: 2021 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri, System.String[]

Salon: Porsuk

Hakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)

Türkiye: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Cemal Kütahya 4

Estonya: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1

İlk yarı: 18-14

Diskalifiye: Varul (Estonya)

İki dakika cezası alanlar: Cemal Kütahya (2), Ömer Ozan Arifoğlu (2), Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan (2) (Türkiye), Jaanimaa, Sillaste, Part (2), Johannson (Estonya)

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki ilk maçında Estonya'yı 33-29 mağlup etti.

Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşılıklı sayılarla geçen ilk yarının son dakikalarından üstünlüğünü ortaya koyan Türkiye, soyunma odasına 18-14 önde girdi.

Ay-yıldızlılar karşılaşmanın ikinci yarısında farkın kapanmasına izin vermeyerek maçı, 33-29 kazandı.

Slovakya, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:24 Kaynak: AA
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