Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Milli takım, grubundaki 2. maçında ise 8 Kasım Pazar günü Slovenya 'yı Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda konuk edecek.

Maçı bırakmayan milliler, bitime 1 dakika kala eşitliği yakaladı: 26-26. Son hücumda Hollanda'nın golüne engel olamayan Türkiye, rakibine 27-26 mağlup oldu.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve 36. dakikada beraberliği (16-16) yakalayan Hollanda, 56. dakikada farkı 3 sayıya çıkardı: 26-23.

Almere Topsportcentrum'da oynanan maçı, İsveçli hakem ikilisi Rickard Canbro ve Jasmin Kliko yönetti.

Türkiye , elemelerde gruptaki ilk maçında Almere kentinde Hollanda ile karşılaştı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Hollanda 'ya 27-26 yenildi.

Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United 2-1 mağlup etti

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