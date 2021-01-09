Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında konuk olduğu Polonya'ya 35-24 yenildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında konuk olduğu Polonya'ya 35-24 yenildi. Plock kentindeki Orlen Arena'da oynanan 4. hafta karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-12 önde tamamladı. İkinci devrede farkı açan Polonya, mücadeleyi 35-24 kazanarak ikinci galibiyetini aldı. İlk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 mağlup olan millilerin Slovenya ile yapması gereken ikinci karşılaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta maçında ise evinde Polonya'ya 29-24 yenilmişti.

Son Dakika

Pakistan karanlığa gömüldü! Hava kuvvetleri alarmda

Sıkılaştırma adımları meyvesini verdi: Goldman Sachs'tan TL tavsiyesi

Gülerken son pozu oldu! ABD'deki kanlı kongre baskınında kürsüyü çalan adam yakalandı

Fatih Terim'den transfer açıklaması: İrfan Can'ın yanı sıra Visca'yı da istiyoruz

Meteoroloji'den bir il için turuncu, 9 il için sarı kodlu sağanak uyarısı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır

Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı