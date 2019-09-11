Son Dakika Haberleri: Hentbol: 9 Eylül Fuar Kupası
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Hentbol: 9 Eylül Fuar Kupası

1 saat önce

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nden 4 takımın katılımıyla düzenlenen 9 Eylül Fuar Kupası'nda Beykoz Belediyespor birinci oldu.

Hentbol: 9 Eylül Fuar Kupası, System.String[]

Erkekler Hentbol Süper Ligi'nden 4 takımın katılımıyla düzenlenen 9 Eylül Fuar Kupası'nda Beykoz Belediyespor birinci oldu.

Celal Atik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda Beykoz Belediyespor, Göztepe, İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto'nun katılımıyla 9 Eylül'de başlayan turnuva bugünkü iki maçla tamamlandı. Beykoz Belediyespor ile Spor Toto'nun 23-23 berabere kaldığı organizasyonun son gününde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Göztepe'yi 29-25 mağlup etti.

Beykoz Belediyespor'un averajla birinci olduğu turnuvada Spor Toto ikinciliği, İzmir Büyükşehir Belediyespor da üçüncülüğü elde etti.

Beykoz, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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