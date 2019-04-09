Hentbol A Milli Takımı Yunanistan Karşısında

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Erkekler Avrupa
Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3'üncü grup üçüncü maçında Yunanistan
ile karşılaşacak.
Yrın TSİ 18.00'de başlayacak mücadele Lefkovrisi Belediyesi spor salonunda oynanacak. Maçı Sloven hakem çifti Bojan Lah, David Sok yönetecek.
Milli takım grubunda Makedonya
'ya 31-27, İzlanda
'ya da 33-22 mağlup olurken, Yunanistan milli takımı ise İzlanda'ya 35-21 yenilirken, Makedonya'yı 28-26 mağlup etti.
YUNANİSTAN İLE 18'İNCİ RANDEVU
Milli takım, Yunanistan ile ilk kez 17.12.1981 tarihinde Romanya
'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda karşılaşırken, rakibini 32-19 mağlup etti. Milli Takım, Yunanistan ile 18'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 17 maçta milliler 12 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 2019 Dünya Şampiyonası
Elemeleri'nde Türkiye
ve Yunanistan 2 maçta karşı karşıya geldi. Türkiye 2 maçtan da galip ayrıldı.
2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 3'üncü grupta 4 puanla İzlanda 1'inci sırada yer alırken, 2 puanlı Makedonya ve Yunanistan 2 ve 3'durumda, milli takım ise puansız son sırada bulunuyor.
Hentbol Erkekler Milli Takımın maç programı şu şekilde: 10 Nisan
2019 18: 00 Yunanistan - Türkiye (Kozani)
14 Nisan 2019 17: 00 Türkiye - Yunanistan (Eskişehir
)
12 Haziran 2019 00: 00 Türkiye - Makedonya (Eskişehir)
16 Haziran 2019 19: 00 İzlanda - Türkiye (Reykjavik
)
- Ankara