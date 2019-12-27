Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları başladı - Son Dakika

Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları başladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

Ereğli Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Zafer Gülhan, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol kızlar ve erkekler grup müsabakalarının ilçede yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

27-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek grup müsabakalarına Samsun, Bolu, Düzce, Amasya, Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan toplam 320 sporcunun katıldığını aktaran Gülhan, "İlçemiz çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 9 ilden sporcularını ve ailelerini ilçemizde ağırlıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Program, takımların ve oyuncuların tanıtımı ile devam etti.

Zonguldak, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:38 Kaynak: AA
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