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Hentbol: Avrupa Challenge Kupası

6 saat önce

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında yarın Litvanya'nın Granitas-Karys ekibini konuk edecek.

Hentbol: Avrupa Challenge Kupası, System.String[]

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında yarın Litvanya'nın Granitas-Karys ekibini konuk edecek.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması ise 24 Kasım Pazar günü aynı salonda ve saatte oynanacak. TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak maçları Hırvat hakemler Ante Mikelic ile Petar Paradina yönetecek.

Litvanya, Beykoz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:50 Kaynak: AA
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