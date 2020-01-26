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Hentbol: Avrupa Erkekler Şampiyonası finali
6 saat önce
14. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı, Hırvatistan'ı 22-20 yenen İspanya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:54 Kaynak: AA
14. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı, Hırvatistan'ı 22-20 yenen İspanya kazandı.
İsveç, Avusturya ve Norveç'in ortak düzenlediği şampiyonanın finali, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Tele2 Arena'da oynandı.
Mücadelenin ilk yarısını 12-11 önde bitiren İspanya, sahadan da 22-20 galip ayrıldı.
İspanya böylece 2018'den sonra bir kez daha şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında ise Norveç, Slovenya'yı 28-20 mağlup etti.
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