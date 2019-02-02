Son Dakika Haberleri: Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası

Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası

1 saat önce

Hentbolda Avrupa Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'ya 33-23 yenildi.

Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası, System.String[]
Hentbolda Avrupa Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'ya 33-23 yenildi.

Antonio Moreno Spor Salonu'nda karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıyı da 17-15 önde tamamladı.

Müsabakanın rövanşı 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:45 Kaynak: AA

Yenimahalle, Gran Canaria, Avrupa, Spor
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