Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası
1 saat önce
Hentbolda Avrupa Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria'ya 33-23 yenildi.
Hentbolda Avrupa
Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Yenimahalle
Belediyespor, deplasmanda İspanyol ekibi Rocasa Gran Canaria
'ya 33-23 yenildi. Antonio Moreno
Spor Salonu'nda karşılaşmada ev sahibi takım ilk yarıyı da 17-15 önde tamamladı.
Müsabakanın rövanşı 10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Türkiye
Hentbol Federasyonu (THF) Spor Salonu'nda oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:45 Kaynak: AA
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