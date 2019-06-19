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Hentbol camiası yasta

1 saat önce

Zonguldaklı hentbolcu Can Arıcı'nın kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşi İdris Arıcı gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Zonguldaklı hentbolcu Can Arıcı'nın kaza sonucu hayatını kaybeden kardeşi İdris Arıcı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde geçtiğimiz sezon kaleci olarak forma giyen Zonguldaklı sporcu Can Arıcı'nın kardeş İdris Arıcı (38) Rize'de Fındık yüklediği teleferikten düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Merhum Arıcı'nın cenazesi bugün Zonguldak'a getirilerek Aziziye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, hentbol camiasından antrenör ve sporcular ile sevenleri katıldı.

Öte yandan Türkiye Hentbol Federasyonu ve Göztepe Spor Kulübü cenazeye çiçek gönderdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
Zonguldak, Spor
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