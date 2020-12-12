Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 18-14 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Romanya temsilcisi, sahadan 33-27 galip ayrılarak rövanş için avantaj yakaladı.

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