Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Sabbianco Anorthosis takımına 36-25 mağlup olarak elendi.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Sabbianco Anorthosis takımına 36-25 mağlup olarak elendi. Lefkoşa'daki Anorthosis Famagusta Sport Center'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 15-14 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Kıbrıs Rum Kesimi takımı, müsabakadan 36-25 galip ayrıldı. İstanbul'da oynanan ilk maçı da 32-28 kazanan Sabbianco Anorthosis, son 16 turuna yükselen takım oldu.

Son Dakika

Park meselesi yüzünden tartışan baba, silahlı saldırgan tarafından kızının gözü önünde vuruldu

Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aşıyı etkisiz hale getirilebilir mi? İşte koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında bilinmesi gerekenler

Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor

Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı

Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var

Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor