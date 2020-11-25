Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki dördüncü hafta maçında Fransız ekibi Montpellier HB'ye 40-16 yenildi.
Rene Bougnol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi takım, 23-7 önde tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, 6 takımın yer aldığı C Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
27 Ekim'de oynanması gereken Nexe Nasice-Beşiktaş Aygaz maçı ise Kovid-19 nedeniyle ertelenmişti.
- Kaynak: AA
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