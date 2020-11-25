Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir

"Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var