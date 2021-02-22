Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nun 9. hafta maçında Fransa'nın Montpellier ekibine 36-26 yenildi.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nun 9. hafta maçında Fransa'nın Montpellier ekibine 36-26 yenildi. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada konuk takım, ilk yarıyı da 15-13 önde bitirdi. Grupta son sırada bulunan Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 9. maçını da kaybetti. Montpellier ise 5. galibiyetini elde etti.

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