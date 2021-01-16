İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nantes Atlantique, karşılaşmadan 35-26 galibiyetle ayrıldı.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor , deplasmanda Fransa 'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup oldu.

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