Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
16.01.2021 19:43
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup oldu.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 35-26 mağlup oldu.
H Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 18-10 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nantes Atlantique, karşılaşmadan 35-26 galibiyetle ayrıldı.
Kastamonu Belediyespor, gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisini aldı.
Son Dakika Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Korona aşısı aldığımız Sinovac'ın sitesine Türkiye'den erişilemiyor Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Sokak ortasında büyük panik! Pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açtı Zeynep Alkan bu kez estetik için bıçak altına yatacak Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Otomotiv devleri Fiat ve Peugeot resmen birleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti