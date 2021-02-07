Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Lada takımını 29-27 mağlup etti.
USK Olimp Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Kastamonu Belediyespor 14-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Kastamonu ekibi, çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmayı 29-27 kazandı.
Kastamonu Belediyespor, gruptaki dördüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA
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