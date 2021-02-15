Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Polonya'nın MKS Perla takımına 35-26 yenildi.
Lublin kentindeki Globus Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-9 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Polonya ekibi, karşılaşmayı 35-26 kazandı.
İlk maçta rakibiyle 20-20 berabere kalan Kastamonu Belediyespor, gruptaki beşinci haftada ikinci yenilgisini yaşadı.
Kaynak: AA
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