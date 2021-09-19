Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın CSKA takımına 34-27 mağlup oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dinamo Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın çekişmeli geçen ilk yarısı, 16-15 CSKA'nın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci devrede daha atak bir performans sergileyen ev sahibi ekip, sahadan 34-27 galip ayrıldı.

B Grubu'nda çıktığı iki karşılaşmayı da kaybeden Kastamonu Belediyespor, üçüncü maçında Slovenya temsilcisi Krim Mercator'u 25 Eylül'de konuk edecek.