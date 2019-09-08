Hentbol: EHF Kupası
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CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi Dobrogea Sud Constanta'a 29-16 mağlup oldu ve elendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:22 Kaynak: AA
CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Romanya temsilcisi Dobrogea Sud Constanta'a 29-16 mağlup oldu ve elendi.
Köstence Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı da ev sahibi ekibin 16-9'luk üstünlüğü ile sona erdi.
Kupada 1. turun Antalya'da oynanan ilk maçı 24-24 sona ermişti. Antalya ekibi ikinci maçta aldığı 29-16'lık yenilgiyle kupadan elendi.
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