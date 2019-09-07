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Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi Elemeleri

35 dakika önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde ilk maçında, Sırbistan'ın ZORK takımını 31-15 yendi.

Hentbol: EHF Şampiyonlar Ligi Elemeleri, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde ilk maçında, Sırbistan'ın ZORK takımını 31-15 yendi.

Çekya'ın Most kentinde bulunan Banik Most Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda, Kastamonu Belediyespor ile Zork karşılaştı.

İlk yarıyı 15-6 önde kapatan Kastamonu Belediyespor, etkili performansını ikinci yarıda da sürdürerek Sırp rakibini 31-15 mağlup etti.

Bu sonuçla eleme müsabakalarında finale kalan Kastamonu Belediyespor, yarın Çekya'nın DHK Banik takımı ile TSİ 17.00'de birincilik müsabakasına çıkacak.

Kastamonu Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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