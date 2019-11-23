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Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

6 saat önce

Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Litvanya temsilcisi Granitas-Karys'ı 37-22 mağlup etti.

Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası, System.String[]

Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Litvanya temsilcisi Granitas-Karys'ı 37-22 mağlup etti.

Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-15 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı da 37-22 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın yine aynı salonda saat 17.00'de oynanacak.

Beykoz, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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